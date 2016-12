Eva Brouwer verlaat RTV Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 17:46 uur | update: 18:25 uur

Foto: Chantalle Laurent

UTRECHT - Presentatrice Eva Brouwer gaat weg bij RTV Utrecht. Jarenlang was ze het boegbeeld van het nieuwsmagazine UVandaag. Haar laatste uitzending is op 1 februari.



Eva gaat zich richten op het presenteren van live evenementen als dagvoorzitter en gaat verder met haar succesvolle bedrijf Pak je Podium, waarmee ze vooral vrouwen leert hoe zichzelf het beste kunnen presenteren.



De beslissing om RTV Utrecht te verlaten kwam niet zonder slag of stoot tot stand. "Ik zal de dynamiek van het nieuws gaan missen, net als het live presenteren in een studio. Daarbij heb ik geweldige collega's en lig ik elke dag nog in een deuk. Maar ik heb de afgelopen jaren ook veel andere mooie dingen buiten RTV Utrecht ontwikkeld en daar wil ik heel graag mee verder."



LEERSCHOOL

Eva herinnert zich nog haarfijn hoe ze binnenkwam bij RTV Utrecht. "Ik was 25. Ik had enorm veel bravoure, maar was totaal onervaren. Autocue? Tuurlijk kan ik dat." De praktijk was weerbarstiger. "Nadat ik een paar maanden verstijfd van zenuwen in de camera had gestaard, leek het iedereen beter als ik eerst even ervaring op zou doen als verslaggever. Pijnlijk op dat moment, maar uiteindelijk een mooie leerschool."



Na een paar jaar kwam ze weer terug op tv. Eerst op U Stad en daarna als het gezicht van het ochtendnieuws op RTV Utrecht. "Het was een paar jaar bikkelen met een wekker die om 4 uur 's ochtends ging. Maar het was ook een geniale tijd." Uiteindelijk vond ze haar draai bij het avondnieuws van UVandaag.



INSPIREREN

Inmiddels heeft Eva behoefte aan een nieuwe uitdaging. "Ik wil ook graag anderen inspireren om hun verhaal te vertellen. Veel mensen vinden spreken in het openbaar eng, maar ik wil laten zien dat het ook leuk kan zijn, met de juiste tips en tricks en het lef om het gewoon te doen. En in de praktijk zie ik dat vrouwen vaker een steuntje in de rug kunnen gebruiken om zichzelf te laten zien." Eva geeft ook gratis presentatietips.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht