Belangenvereniging schrikt van ivf-fout UMC Utrecht

UTRECHT - Belangenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, Freya, heeft geschokt gereageerd op de

fout in het ivf-laboratorium van het UMC Utrecht. De organisatie heeft echter alle vertrouwen in de geldende protocollen in Nederland en beschouwt de kwestie als een incident.



"We schrikken hier enorm van. Een kinderwens is heel precair, zeker als die niet via de gewone weg in de slaapkamer te vervullen is. Dat vereist dat mensen 100 procent vertrouwen moeten kunnen hebben in het traject dat wordt doorlopen", aldus een woordvoerder.



Freya wil benadrukken dat de Nederlandse protocollen rond ivf heel nauwgezet en betrouwbaar zijn. De fout bij het UMC Utrecht zou veroorzaakt zijn omdat van die procedures is afgeweken.



"Juist omdat die regels zo streng zijn, komt dit zo hard aan. We beschouwen het als een incident, maar het is vreselijk voor de paren die dit treft. Dit telefoontje wil je niet krijgen van het ziekenhuis", aldus een woordvoerder.





