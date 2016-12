Baarnse kinderen ontdekken brand

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 21:15 uur | update: 21:39 uur

BAARN - Kinderen in Baarn hebben een schoorsteenbrand ontdekt. Dinsdagavond liepen Taeke, Annebel, Stijn, Max en Maurick

de Baarnse kerstallenroute toen ze bij een woning op de Nassaulaan vuur uit de schoorsteen zagen komen.



De bewoners hadden niks in de gaten en konden op tijd hun huis verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle.



Ook is de schoorsteen gecontroleerd en geveegd.









