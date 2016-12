Container in lichterlaaie in Mijdrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 27 december 2016, 22:10 uur | update: 22:22 uur

Foto: petershotnews (Foto 1 van 2) Foto: petershotnews (Foto 2 van 2) ‹ ›

MIJDRECHT - De brandweer in Mijdrecht is dinsdagavond uitgerukt voor een containerbrand. Het ging mis op de Bisschop Koenraadstraat.



Het vuur werd ontdekt door iemand die zijn hond uitliet. Hij alarmeerde de hulpdiensten en de brandweer had de brand snel onder controle. Ook de politie kwam ter plaatse om assistentie te verlenen.



De oorzaak van de brand is onduidelijk.







