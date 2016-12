"Over vijf jaar permanente filechaos in en rond Utrecht"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 06:09 uur | update: 06:39 uur

Archief. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Zonder ingrijpende maatregelen zullen veel Nederlandse steden over vijf jaar tijdens de spits dichtslibben. Dat meldt Trouw op basis van een analyse van CROW, een platform voor verkeer, vervoer en infrastructuur.



Volgens het platform zal de verkeerschaos zeker twee keer zo groot zijn als nu het geval is en zal dat vooral te merken zijn in de binnensteden. "Dat komt doordat de overheid jarenlang heeft geïnvesteerd in uitbreidingen van het hoofdwegennet, maar minder in de steden. Dat is begrijpelijk, want ingrepen in de stad zijn erg duur", zegt Hans Voerknecht, projectmanager verkeer en vervoer van kenniscentrum CROW in de krant.



De berekening is gebaseerd op de toename van de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor de komende vijf jaar voorspelt. Het KiM verwacht vanwege de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs 38 procent meer files, ook in steden buiten de Randstad, zoals Groningen en Arnhem.



TUNNEL

Voerknecht zegt dat het zinvol kan zijn om op sommige heel erg drukke plekken een tunnel te bouwen, maar dat steden uiteindelijk moeten zorgen dat de forens niet langer met de auto naar de binnenstad wil komen.



Volgens de verkeersdeskundige moet het openbaar vervoer veel beter. Hij ziet ook mogelijkheden voor hogere parkeertarieven, meer leenfietsen en een toeslag voor auto's die in de spits de stad binnen willen komen.



In Utrecht wordt verkeer naar de binnenstad al langer ontmoedigd. Dat gebeurt onder meer door de wegen te versmallen. Er zijn plannen om de snelheid in de hele stad naar 30 kilometer per uur terug te brengen in de hoop dat dat de doorstroming verbeterd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht