Brand in historische deel Oudewater

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 06:57 uur | update: 07:25 uur

Foto: ANP

OUDEWATER - In een bovenwoning in het oude deel van Oudewater heeft een keukenbrand gewoed. De brand was binnen een uur onder controle, meldt de brandweer.



De brand werd rond 06.35 uur gemeld bij een huis aan de Jsselvere. In de eerste instantie kreeg de brandweer door dat het om een uitslaande brand ging, maar dat bleek mee te vallen.



Er was wel veel rook.



