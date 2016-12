Code geel voor mist in regio Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 07:08 uur | update: 07:22 uur

Foto: Ab Donker

PROVINCIE UTRECHT - Het verkeer moet woensdagochtend rekening houden met dichte mist, waarbij het zicht minder dan 200 meter is. In Utrecht, Zeeland en Gelderland is het zicht zelfs minder dan 100 meter, aldus Weeronline.



In Deele bij Arnhem kunnen weggebruikers slechts 96 meter vooruitkijken. In Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen was het zicht het afgelopen uur 82 meter.



De dichte mist blijft de hele ochtend nog hinderlijk voor het verkeer. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land blijft de mist tot diep in de middag hangen.



Vanavond en vannacht kan in het hele land opnieuw dichte mist ontstaan. Bij weinig wind koelt het flink af met temperaturen rond of enkele graden onder het vriespunt, aldus Weeronline.



