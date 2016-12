Zorgen om nieuw belastingbeleid voordeurdelers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 08:10 uur | update: 08:29 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - Veel huurders maken zich zorgen over nieuwe regels van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari voegt de dienst adressen die gebruik maken van dezelfde voordeur samen. Dit probleem speelt onder meer in de Utrechtse wijk Lunetten, waar huurders van woningcorporatie Bo-Ex een voordeur delen.



Vanwege het voordeurdelen zou het adres als één huishouden geïnterpreteerd kunnen worden. De Belastingdienst kan dan het inkomen van de bewoners optellen en dat kan gevolgen hebben voor uitkeringen, zoals huurtoeslag.



Bij Arjen Keesmaat, bewoner in de wijk Lunetten, viel een brief over het nieuwe beleid op de mat. En ook zijn buren kregen een schrijven van de Belastingdienst. "Dat heeft heel veel onzekerheid gezaaid", zegt Keesmaat. Volgens hem is de situatie voor 2017 nu onduidelijk. Zijn verhuurder Bo-Ex zegt de informatie niet te hebben en wil ook geen uitleg geven aan RTV Utrecht.



Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in Utrecht zegt meerdere vragen binnen te hebben gekregen over het nieuwe beleid. De bond adviseert studenten die zich zorgen maken contact op te nemen met hun verhuurder. Die moet het probleem oplossen, aldus de LSVb.



De belastingdienst geeft aan dat huurders zich geen zorgen hoeven te maken over de veranderingen. De dienst geeft aan dat er voor huurders weinig verandert en adviseert hun contact te houden met de verhuurder.



