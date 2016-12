"St. Antonius legt behandelingen stil na ivf-fout UMC Utrecht"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 09:00 uur | update: 09:02 uur

UTRECHT - De fouten die zijn gemaakt in het ivf-laboratorium van het UMC Utrecht hebben ook gevolgen voor het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Het Vruchtbaarheidscentrum van het Nieuwegeinse ziekenhuis is voor de vruchtbaarheidsbehandelingen afhankelijk van het UMC Utrecht.



In het St. Antonius Ziekenhuis worden voorlopig geen ivf-, ICSI- en cryobehandelingen gedaan, meldt de NOS. Het Nieuwegeinse ziekenhuis kan zelf geen eicellen bevruchten met sperma en dat invriezen. Dat kan in onze regio alleen het UMC Utrecht.



Dinsdag werd bekend dat het UMC Utrecht ivf-apparatuur niet goed had schoongemaakt. Er was oud sperma achtergebleven. Daardoor bestaat een kleine kans dat 26 vrouwen zwanger zijn geworden van de verkeerde man. Volgens de NOS is geen van getroffen vrouwen in behandeling bij het vruchtbaarheidscentrum van het St. Antonius.



De belangenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, Freya, heeft geschokt gereageerd op de fouten van het UMC Utrecht. De organisatie heeft echter heeft alle vertrouwen in de geldende protocollen in Nederland en beschouwt de kwestie als een incident.



Het UMC Utrecht heeft de procedures gestaakt en zegt dat inmiddels alles is gedaan om zo'n fout in de toekomst te voorkomen. Alleen behandelingen waarvan de betrouwbaarheid kan worden gegarandeerd worden hervat. De fouten zijn gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.



