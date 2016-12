Boswachter: Gebruik alleen biologisch afbreekbare wensballonnen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 10:41 uur | update: 10:47 uur

Niet alleen wensballonnen leveren problemen op in natuurgebieden, zegt de boswachter. Foto: Bas Czerwinski, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Wensballonnen zorgen voor veel overlast in natuurgebieden. Boswachter Rein Zwaan van Staatsbosbeheer zegt dat dieren daardoor stikken en er kan een bosbrand door ontstaan. Hij vraagt mensen dit soort ballonnen niet op te laten of alleen merken te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn.



Zwaan pleit voor een verbod op wensballonnen in de buurt van natuurgebieden. "Het klinkt altijd wat betuttelend als je een regeltje verzint, maar mensen moeten zich realiseren dat iets dat de lucht ingaat, ook weer naar beneden komt", zegt de boswachter. "Als je weet waar het terechtkomt, kun je het opruimen. Maar met een wensballon is dat niet te overzien."



De boswachter zegt dat het niet alleen gaat om wensballonnen. Hij zegt dat ook veel andere ballonnen vaak worden teruggevonden in bossen, zoals met gas gevulde ballonnen voor kinderen.



Het gaat niet alleen om het plastic of het rubber, zegt de boswachter. "Als je dan toch een ballon wilt oplaten, doe dat dan zonder touwtje. Die zijn echt heel kwalijk." Volgens Zwaan worden regelmatig dieren gevonden die zijn verstrikt in de touwtjes.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht