10 tips om uw hond door Oud en Nieuw te loodsen

woensdag 28 december 2016, 10:05 uur

PROVINCIE UTRECHT - Oud en Nieuw is niet de leukste periode voor honden. De huisdieren zijn vaak bang voor het harde vuurwerk. Tien tips om uw hond een zo prettig mogelijke jaarwisseling te geven.



- Geef uw hond een bot of een andere lekkernij. Als hij daarmee bezig is let hij minder op het geknal.



- Als u de gordijnen van uw woning sluit zijn de lichtflitsen niet te zien.



- Zet de radio of tv aan als het middernacht is. Uw hond wordt afgeleid door dat geluid en let dan minder op het vuurwerk.



- Blijf met Oud en Nieuw bij uw hond. Ga 'm niet te veel troosten door hem betuttelend toe te spreken of te aaien. Wees kalm alsof er niets aan de hand is.



- Laat de hond bij voorkeur thuis. De kans is groter dan de hond op een andere plek eerder bang wordt.



ANGST OVERNEMEN

- Laat uw hond niet in de buurt van honden of mensen die angst hebben voor vuurwerk. Ze nemen de angst mogelijk over. Maar: als u zeker weet dat een niet-angstige hond het gedrag van de angstige hond niet overneemt, dan kan de angstige hond aan deze hond wel steun hebben.



UITLATEN

- Laat de hond ruim voor middernacht uit en maak overdag een lange wandeling. Als de hond moe is, let hij minder op de knallen.



- Lijn de hond goed aan. Uw viervoeter kan dan niet wegvluchten bij het horen van hard vuurwerk.



- Zet uw telefoonnummer op de halsband van de hond. Als hij dan toch wegrent kan iemand u bellen.



- Vermijd groepen mensen die mogelijk vuurwerk bij zich hebben.



Deze tips zijn afkomstig van de Hondenbescherming.



