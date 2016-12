Man uit Zeist mishandeld in De Bilt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 10:38 uur | update: 10:40 uur

DE BILT/ZEIST - Een 23-jarige man uit Zeist is vorige week mishandeld in De Bilt. Hij werd meerdere keren geslagen en de politie heeft de dader nog niet gevonden.



In de nacht van vrijdag op zaterdag liep het slachtoffer over het fietspad op de Utrechtseweg, ter hoogte van de straat Park Arenberg. Een tegemoet komende scooter met achterop een meisje moest voor hem uitwijken.



Maar dat pikte de bestuurder van de scooter niet. Hij stopte, draaide om en reed naar de Zeister toe. Hij deelde vervolgens enkele klappen uit, ook toen het slachtoffer al op de grond lag.



Daarna reed de verdachte weer weg. Hij is nog niet gepakt. De politie hoopt dat getuigen hem hebben gezien. De mishandeling was rond 00.40 uur.



De verdachte is blank en heeft blond haar. Hij reed op een bordeauxrode scooter.



STRAATROOF

Even verderop ging het Tweede Kerstdag ook al mis: een 78-jarige vrouw werd slachtoffer van een mislukte straatroof. Ze liep vanaf de bushalte op de Utrechtseweg richting het Biltse tunneltje toen iemand aan haar tas trok. Ze viel en begon te gillen, waarna de dader zonder buit wegrende.



