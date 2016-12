Dronken man ramt auto en belt politie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 10:57 uur | update: 10:57 uur

Foto: Michiel van Beers

WOERDEN - Een dronken automobilist heeft woensdagochtend veel schade aangericht in Woerden. Op de Burgemeester H.G. van Kempensingel botste de man met zijn auto tegen een geparkeerde wagen.



De andere auto rolde bijna de singel in, maar bleef door een paaltjevlak boven het water hangen. De dronken bestuurder reed nog verder, maar zette zijn auto uiteindelijk toch aan de kant.



De man belde zelf de politie en zei dat hij waarschijnlijk een boom had geraakt. Agenten hadden al snel in de gaten dat de man te veel alcohol gedronken had. Hij is aangehouden.



Beide auto's raakten flink beschadigd door de botsing.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht