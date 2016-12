Kerstdief Utrechtse kapsalon heeft zich nog niet gemeld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 10:54 uur | update: 11:01 uur

Foto: Facebook Kapsalon van Kesteren

UTRECHT - De tasjesdief die op Kerstavond toesloeg bij Kapsalon van Kesteren op het Utrechtse Smaragdplein is nog niet gevonden. Eigenaresse Petra Wammes zette camerabeelden van de dader op Facebook, maar nog zonder resultaat.



"Helaas is de dame niet komen opdagen", schrijft Wammes nu op Facebook. "Vandaag zal ik met de politie contact opnemen en zal ook haar foto verspreiden onder alle winkeliers bij ons op het centrum!"



De verdachte is onherkenbaar gemaakt op de bewakingsbeelden. De kapsalon vroeg haar om zich vrijwillig te melden, maar dat is dus nog niet gebeurd. In het kader van de kerstgedachte stapte Wammes niet gelijk naar de politie, maar dat gebeurt nu dus alsnog.



De gang naar de politie kan op begrip rekenen van andere Facebook-gebruikers. "Jullie hebben haar een kans gegeven en ze heeft hem niet aangegrepen", schrijft Maris Kout-Balstra. "Groot gelijk."



