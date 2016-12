Amersfoorters bouwen nieuwe wijk tussen treinloodsen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 12:16 uur | update: 12:47 uur

Penningmeester Erik Schuring en voorzitter Joost van Alkemade van de Soesterhof ondertekenen het koopcontract voor het perceel. Foto: Soesterhof, Facebook

AMERSFOORT - Zo'n veertig Amersfoorters hebben de Wagenwerkplaats, een braakliggend terrein tussen het Soesterkwartier en het spoor, gekocht van de NS. Ze willen daar de nieuwe buurt Soesterhof bouwen en er zelf gaan wonen.



Het is de Amersfoorters een doorn in het oog dat het stuk grond al zo 'n 20 jaar braak ligt. Toch was het nog niet zo makkelijk om het perceel aan te kopen. Niet alleen moest flink worden onderhandeld met de NS, maar ook met elkaar.



"Met z'n veertigen een keuze maken over welke architect of aannemer wordt gekozen... Daar verschillen we soms van mening over en dan is het net zolang met elkaar doorpraten totdat we een keuze hebben gemaakt", zegt Joost van Alkemade, voorzitter van Soesterhof.



Het overleg tussen de toekomstige bewoners zal ook voortduren als alle huizen zijn betrokken. "Het zou niet een buurt zijn waar iedereen zich achter de voordeur terugtrekt", zegt Joost van Alkemade "We maken een grote gemeenschappelijke tuin en daarin wordt een gemeenschappelijk huis neergezet."



Er moeten dertig koopwoningen komen met een prijs van 2 tot 3,5 ton. De toekomstige bewoners steken zelf 15.000 euro in de ontwikkeling van het project. Een woningcorporatie bouwt nog eens tien huurwoningen. Alle woningen worden duurzaam en de buurt wekt zelf energie op. De toekomstige bewoners kregen eerder al goedkeuring van gemeente en provincie voor hun plannen.



De Wagenwerkplaats was vroeger een plek waar onderhoud werd gepleegd aan treinen. De historische loodsen op het terrein blijven bestaan, zegt Van Alkemade. De bouw moet in 2018 beginnen.



