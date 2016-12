Groepsverbod oud-en-nieuwvandalen Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 12:21 uur | update: 12:32 uur

Een auto gaat in vlammen op tijdens de vorige jaarwisseling. Foto: AS Media

UTRECHT - Utrecht heeft jongeren die zich tijdens de vorige jaarwisseling misdroegen een groeps- en een gebiedsverbod opgelegd voor de aanstaande oud-en-nieuwviering.



Onder de mensen die een verbod opgelegd hebben gekregen, zijn zeventien jongeren die opgepakt werden bij een winkelcentrum in de wijk Overvecht. In de buurt van dat winkelcentrum gaat Utrecht van donderdag tot maandag ook experimenteren met mobiel cameratoezicht, aldus burgemeester Jan van Zanen.



In Utrecht is het elk jaar onrustig met de jaarwisseling. Er zijn vooral veel autobranden. Ondanks strenge maatregelen is het aantal autobranden de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, vooral in de wijken Hoograven, Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht.



Rond de Theemsdreef in Overvecht doen zich volgens Van Zanen de meeste en de zwaarste incidenten voor.



