Fietsster gewond na aanrijding in Bunschoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 13:13 uur | update: 13:41 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een oudere vrouw is woensdagochtend door een auto aangereden in Bunschoten.



Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Groen van Prinsterersingel met de Talmastraat. De vrouw reed op een fietspad toen de auto de weg op wilde draaien.



De vrouw werd snel bijgestaan door een verpleegkundige met een motorambulance. Haar been werd gespalkt, maar het slachtoffer moest daarna zo'n veertig minuten wachten op een ambulance die haar naar het ziekenhuis kon brengen.



Op het moment dat het ongeluk gebeurde, was het erg mistig. Het is niet duidelijk of dat de reden is geweest van de aanrijding.



