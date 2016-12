Straatverlichting in Amersfoort werkt weer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 13:34 uur | update: 13:34 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De straatverlichting in Amersfoort is weer gerepareerd. Door een storing bleven de lantaarnpalen in zes wijken, waaronder de binnenstad, Liendert en Randenbroek, permanent branden. Netbeheerder Stedin loste het probleem woensdagochtend op.



"Onze monteurs zijn gaan kijken waar de storing zat, hebben de storing opgespoord en verholpen en als het goed is werkt het nu allemaal weer", zegt Frank de Korte van Stedin. "Om het helemaal zeker te weten rijden we vanavond nog een paar keer door Amersfoort heen."



Het probleem met de straatverlichting werd veroorzaakt door een storing in de tijdschakelaar.





