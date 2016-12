Onhandige automobilist scheldt Utrechtse de huid vol uit op Texel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 14:09 uur | update: 14:30 uur

UTRECHT - Een ongeluk op Texel, dat eenvoudig via de verzekering afgehandeld had kunnen worden, is uitgemond in een politieonderzoek.



Een 26-jarige vrouw uit Utrecht zette dinsdag haar auto in een parkeervak aan de Postweg in De Cocksdorp. Naast haar probeerde de bestuurder van een grijze Citroën Xantia achteruit in te parkeren. Hij botste daarbij tegen de auto van de Utrechtse.



Beiden stapten uit om de schade te regelen. Bij het invullen van het schadeformulier riep de bestuurder van de Citroën plotseling dat de vrouw de tyfus en de kolere kon krijgen, waarna hij instapte en wegreed.



De politie heeft naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Het kenteken van de auto is echter bekend. De auto staat op naam van een 62-jarige man uit Noordwijk. Hij zal binnenkort een verklaring moeten afleggen. Mocht hij ook de bestuurder zijn geweest, dan wordt tegen hem een proces-verbaal opgemaakt.



