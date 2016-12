Dafne Schippers neemt nieuwe Sprinter in gebruik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 14:43 uur | update: 15:06 uur

Foto: ANP

ARNHEM/UTRECHT - De Utrechtse atlete Dafne Schippers en de dames van het Nederlands estafetteteam hebben woensdag de nieuwe Sprinter van de NS feestelijk in gebruik genomen.



De trein vertrok rond 14.00 uur van station Arnhem Centraal. Een half uur later kwam hij aan op het station Wijchen.



Behalve Schippers en het estafetteteam maakten veertig senioren van woonzorgcentrum Vreedenhoff uit Arnhem en pupillen van Atletiekvereniging Wijchen de reis mee.



De nieuwe Sprinters, die een kleine 5 miljoen euro per stuk kosten, worden gefaseerd ingezet in de dienstregeling. De treinen zijn uitgerust met toiletten. Ook hebben ze wifi, stopcontacten en usb-poorten in zowel de eerste als tweede klas.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht