Hangjongeren in Nieuwland slaan winkelier

woensdag 28 december 2016, 15:06 uur

Winkelcentrum Nieuwland. Foto: Google Street View

AMERSFOORT/HOOGLAND - Het winkelcentrum in Nieuwland (Amersfoort) heeft al lange tijd last van hangjongeren. Vorige maand heeft één van hen zelfs een winkelier in het gezicht geslagen.



Het slachtoffer (42) sprak één van de jongeren aan op zijn gedrag en moest dat bekopen met klappen. Hij liep verwondingen in zijn gezicht op. Omstanders grepen in en wisten erger te voorkomen.



Vorige week heeft de politie vier leden van de jeugdbende aangehouden. Eén van hen is wegens een gebrek aan bewijs weer vrij. Maar drie tieners uit Hoogland (één van 14 en twee van 17 jaar oud) hebben wel een dagvaarding gekregen.



Dat betekent dat ze zich binnenkort bij de rechter moeten melden. Ook mogen ze niet meer in het winkelcentrum van Nieuwland komen.



