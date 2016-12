Utrechter schaatst 200 kilometer over Weissensee voor KiKa

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 09:03 uur | update: 15:24 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Lars Toebes uit Utrecht heeft al ruim tweeduizend euro opgehaald voor de actie Schaatsen voor KiKa, voor de behandeling van jonge kankerpatiŽnten.



Hij heeft nog twee weken om te trainen voor de barre schaatstocht over de Weissensee in Oostenrijk. "Ik heb me voorgenomen om 200 kilometer te schaatsen op dit meer. Met de auto duurt zo'n afstand al drie uur. Het wordt dus flink afzien", vertelt Toebes.



Naast Toebes doen er nog ongeveer zestig andere deelnemers mee aan de actie. "De sponsorteller stond vanochtend al op ruim een ton! Daar zijn we heel blij mee, want het geld is hard nodig", zegt Noor Gerrits van KiKa.



Op dit moment geneest zo'n 75 procent van de kinderen die kanker hebben. KiKa streeft naar 95 procent genezing. Door steeds betere behandelingen krijgen de kinderen bovendien minder last van bijwerkingen.



Op 13 januari zal Lars zijn schaatsen op het Oostenrijkse ijs zetten. Op de site Schaatsen voor KiKa kan er tot die tijd nog een donatie worden gedaan.





