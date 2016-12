Heethoofd met losse handen ziet zichzelf op tv

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 15:54 uur | update: 15:55 uur

Foto: Bureau Hengeveld, RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Een 31-jarige man uit Nieuwegein heeft zich gemeld bij de politie.



Hij zag zichzelf onlangs een dubieuze rol spelen in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht. De man werd gezocht voor aan aantal incidenten waarbij hij mensen uitschold, bedreigde en in een aantal gevallen ook mishandelde.



Een van de slachtoffers was een 74-jarige vrouw die slecht ter been was. Hij bedreigde haar met de dood op de Sluyterslaan. Een 41-jarige vrouw kreeg ook koopstoten van de man. De Nieuwegeiner was ook gefilmd in de Plus in Nieuwegein. Op de bewakingsbeelden van de supermarkt was te zien hoe hij een winkelmedewerker agressief bejegende.











