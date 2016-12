OM reconstrueert reis terreurverdachte Berlijn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 16:02 uur | update: 16:25 uur

NIJMEGEN - Het Openbaar Ministerie onderzoekt alle mogelijke reisroutes van Anis Amri, de vermoedelijke dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.



De Tunesiër is zeer waarschijnlijk op bewakingsbeelden te zien die vorige week zijn gemaakt op of rond het station van Nijmegen, laat het Landelijk Parket woensdag weten. De man die te zien is, lijkt zeer op de verdachte. Hoewel de kans groot is dat het Amri is, houdt het OM nog een slag om de arm.



Op het moment dat Amri is gefilmd, werden bij het station gratis simkaarten uitgedeeld. In de rugtas van Amri werd zo'n kaartje twee dagen later gevonden.



Het Openbaar Ministerie heeft meerdere meldingen gekregen dat Amri in Nederland gezien is, op verschillende plekken. Die worden nu nagetrokken. Het verhaal dat de man ook in Amsterdam is geweest, kan een woordvoerder "op geen enkele manier bevestigen".



Amri zou via Nederland met een Flixbus naar Lyon zijn gereisd. Dat kan via Amsterdam, maar ook via Nijmegen. De 24-jarige man werd op 23 december doodgeschoten door de politie in een voorstad van Milaan.



D66 wil dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie voor het weekend opheldering geeft in een brief. VVD en PvdA willen ook eerst een brief met de feiten. De PVV wilde dat de Tweede Kamer zou terugkomen van reces voor een spoeddebat met premier Rutte. Maar hiervoor is geen steun van een Kamermeerderheid.





