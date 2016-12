Onderzoek naar grote Apple-roof Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 17:13 uur | update: 17:18 uur

De nepwerkers van PostNL in actie. Foto: iUsed Store

NIEUWEGEIN - De iUsed Store in Nieuwegein doet donderdag aangifte van diefstal.



Twee mannen sloegen vrijdag op zeer geraffineerde wijze toe bij de winkel in tweedehands Apple-producten.



Ze hadden kleding aan van PostNL en wisten precies wat ze moesten doen om zo professioneel mogelijk over te komen. Zo is op bewakingsbeelden te zien dat ze een scanner bij zich hadden waarmee de lading volgens protocol werd uitgecheckt. De roof werd pas ontdekt toen de echte PostNL-bus de computers op kwam halen.



"Wij vermoeden dat het hun werk is", zegt Remco van Rooijen van iUsed Store. Toch hoeft dat helemaal niet het geval te zijn, stelt PostNL. Er worden vaker pakketjes gestolen, op allerlei manieren. De interne recherche van het bedrijf onderzoekt de zaak. Verder wil PostNL er niets over kwijt.



iUsed Store zit met een schadepost van ongeveer 20.000 duizend euro. Donderdag zal er aangifte worden gedaan bij de politie. De winkel waarschuwt ondertussen dat er gestolen computers te koop kunnen worden aangeboden. De serienummers van de apparaten staan op de Facebookpagina van iUsed Store.











