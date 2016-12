Kijkers Bureau Hengeveld lossen 34 zaken op

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 17:03 uur | update: 17:43 uur

Het team van Bureau Hengeveld Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Kijkers van Bureau Hengeveld hebben ook in 2016 weer geholpen om de provincie een stukje veiliger te maken. Het opsporingsprogramma van RTV Utrecht behandelde 168 zaken en er kwamen ongeveer 600 tips binnen. Daarmee konden 34 zaken worden opgelost.



Het programma heeft meerdere spraakmakende zaken behandeld zoals de overval op een visverwerkingsbedrijf in Bunschoten, die werd gepleegd door mannen met 'opa-maskers'. De roof werd uiteindelijk opgelost dankzij tips van kijkers. "Het is natuurlijk heel fijn als je hoort dat een zaak is opgelost" zegt presentator Sacharko Broere. "Het is te gek als datgene wat je doet verschil maakt.''



SOCIAL MEDIA

Sommige zaken kregen ook online veel aandacht. Zoals de man die in de Utrechtse HEMA stukjes haar afknipte bij winkelende vrouwen. Een filmpje van de man die in Nieuwegein al gapend geld opnam met een gestolen pinpas bereikte bijna 2,9 miljoen tijdlijnen via de Facebookpagina van RTV Utrecht. Deze zaak is overigens nog niet opgelost.



SAMENWERKING

Bureau Hengeveld is een samenwerking tussen de Politie Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie en RTV Utrecht. De eerste uitzending was eind 2003. Het team van Bureau Hengeveld produceerde ook Bureau Flevoland voor Omroep Flevoland. Dat programma keert in 2017 niet terug op de Flevolandse buis. Het programma is gesneuveld door bezuinigingen bij Omroep Flevoland.



