Dierenasiels bomvol rond Nieuwjaar

PROVINCIE UTRECHT - Veel mensen brengen hun huisdier met Oud en Nieuw naar een pension. Ze hopen zo te voorkomen dat hun hond of kat stress krijgt van vuurwerk.



Zo hebben veel vaste klanten van het dierenpension in Austerlitz hun huisdier alvast langsgebracht. In het bosrijke dorpje is het meestal vrij rustig qua geluidsoverlast met Nieuwjaar. Er zijn momenteel zo'n dertig honden en evenzoveel katten.



Toch staat in elk verblijf tijdens de jaarwisseling een radio aan. Ook de lichten staan aan omdat de dieren anders kunnen schrikken van vuurwerk. De opzichter woont naast de opvang en zal af en toe een ronde maken met Oud en Nieuw.



KALMEREND MIDDEL

Sommige dieren krijgen bachbloesemtherapie, dat is een homeopathisch kruidenmengsel dat kalmerend schijnt te werken - je moet er volgens de opvang wel in geloven.



SOEST

Stichting DierenZorg Eemland in Soest zit deze week ook volgeboekt met ongeveer vijftig honden en dertig katten. Het zijn vooral dieren van baasjes die op een plek wonen waar veel vuurwerkoverlast is. Medewerkers moeten nee verkopen aan mensen die nu nog een plekje voor hun viervoeter willen reserveren.



De opvang in Soest vangt al meer dan twintig jaar dieren op met Oud en Nieuw. In de omgeving van het pension wordt normaal gesproken niet veel vuurwerk afgestoken en de radio staat aan ter afleiding.



Maar sommige dieren zijn met Oud en Nieuw alsnog bang. Dat is de volgende dag te zien aan de hoeveelheid ontlasting die ze achter hebben gelaten.



HARMELEN

Bij dierenasiel Reijerscop in Harmelen is het ook extra druk. Er zijn momenteel zo'n veertig honden en ook wat katten. De opvang zit aan een doodlopende weg, daardoor is het er voor de dieren lekker rustig met Oud en Nieuw. De meeste viervoeters slapen gewoon door de jaarwisseling heen, laat het pension weten.



TOP 2000

In dierenasiel en -pension Rijpickerwaard in IJsselstein staat de Top 2000 aan tijdens Oud en Nieuw. Er worden tijdens de jaarwisseling ongeveer honderd honden en katten opgevangen.



De Hondenbescherming heeft tips gegeven hoe u uw voervoeter gerust kan stellen als hij gewoon thuis en niet in een asiel zit. Die zijn hier te lezen.



