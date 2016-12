Apple-zaak Nieuwegein: "Weer beroofd van lading"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 17:25 uur | update: 17:44 uur

Remco van Rooijen van iUsed Store. Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - iUsed Store in Nieuwegein, een winkel in tweedehands Apple-producten, is naar eigen zeggen voor de tweede keer in een paar dagen tijd doelwit geweest van diefstal.



Uit een bus van PostNL is woensdag een lading van het bedrijf gestolen, stelt het bedrijf. Het zou gaan om tientallen producten. Er zaten ook goedmakers voor de gedupeerden van de roof van afgelopen vrijdag, waarbij nepmedewerkers van PostNL zo'n veertig computers en iPads buitmaakten bij het bedrijf.



De daders werden toen ook gefilmd, zo is te zien in een reportage van RTV Utrecht.



"We zijn boos en verontwaardigd en hebben totaal geen begrip voor de situatie. Je kunt je voorstellen dat wij op dit moment geen vertrouwen meer hebben in onze vervoerder", zegt Remco van Rooijen van iUsed Store.



Donderdag doet het bedrijf aangifte. PostNL is een intern onderzoek gestart.













