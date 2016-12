Utrechter (18) vast voor overvallen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 17:20 uur | update: 17:42 uur

UTRECHT - De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor een reeks overvallen in Utrecht en Wijk bij Duurstede.



Het gaat om een 18-jarige Utrechter. Hij zou betrokken zijn bij overvallen in spetember op een snackbar in Wijk bij Duurstede en de Aldi in het Utrechtse Overvecht.



Donderdag hoort de Utrechter of langer blijft vastzitten. Twee anderen verdachten (16) zijn eerder al opgepakt voor het plegen van vijf overvallen, onder meer op een buschauffeur in Utrecht.



