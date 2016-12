Gemaskerde mannen wachten ondernemers op en slaan erop los

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 19:27 uur | update: 19:28 uur

Foto: ANP

HILVERSUM/BAARN - Twee ondernemers uit Baarn en Eemnes zijn woensdagochtend vroeg mishandeld in Hilversum. Drie gemaskerde mannen stonden het duo op te wachten op de Van Hogendorplaan.



De slachtoffers, 32 en 48 jaar oud, konden de klappen grotendeels ontwijken of afweren en raakten alleen lichtgewond. De daders zijn weggerend in de richting van de Diependaalselaan.



De politie heeft met een diensthond de vluchtroute nog nagelopen, maar dit heeft niets opgeleverd. Waarom de mannen de ondernemers wilden belagen, is onduidelijk.



Een van de daders droeg een trainingsbroek met witte strepen. Van de andere twee verdachten is nagenoeg geen signalement bekend.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht