Recordjaar museum Catharijneconvent

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 13:36 uur | update: 19:50 uur

Koning Willem-Alexander bezoekt het Catharijneconvent. Foto: ANP

UTRECHT - Het afgelopen jaar hebben 125.000 mensen museum Catharijneconvent in Utrecht bezocht. Dat is een record.



Het museum zegt dat het succes te danken is aan succesvolle tentoonstellingen, over bijvoorbeeld Franciscus.



Ook volgend jaar mikt het museum vanzelfsprekend op veel bezoekers. Onder meer een nieuwe tentoonstelling over Maria moet daarvoor gaan zorgen.









