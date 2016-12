Utrechtse inbreker met 'pretpakket' in auto gepakt na kentekenhit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 28 december 2016, 20:34 uur | update: 20:34 uur

Foto: Wijkagent Robert Bronsink (@WAG_Nijkerk)

NIJKERK/UTRECHT - Op de A28 bij Nijkerk is een Utrechtse crimineel van de weg gehaald.



De politie zette de man in de nacht van dinsdag op woensdag aan de kant. Een camerasysteem boven de weg had zijn kenteken herkend.



De inbreker had volgens wijkagent Robert Bronsink een 'pretpakket' aan gereedschap in zijn auto liggen om toe te kunnen slaan. Zo vond de politie onder meer een betonschaar, handschoentjes, schroevendraaier en koevoeten.



De inbreker kreeg heeft volgens de wijkagent twee boetes gekregen en een dwangsom van 2500 euro van de gemeente. Het gereedschap is in beslag genomen. Volgens Bronsink zijn met de aanhouding "zeker inbraken voorkomen".





