'Meubelreparateurs' voorzien huizen in Baarn van geheimzinnige codes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 21:31 uur | update: 21:31 uur

De Mauvestraat in Baarn. Foto: Google Maps

BAARN - De politie in Baarn waarschuwt voor meubelreparateurs die langs de deuren gaan in de Mauvestraat en omgeving. Zij hebben hier woningen 'gemerkt' met een streepje beige verf ter hoogte van de deurbel.



Mogelijk is er op deze manier voorwerk gedaan en verwijst het symbooltje naar een aantrekkelijk buit of huizen waar makkelijk kan worden ingebroken.



De meubelreparateurs hadden het vooral voorzien op hoekwoningen en appartementen op de begane grond.



De politie vraagt mensen 112 te bellen bij verdachte situaties.



Reacties van lezers Gewoon bij 2 huizen laten staan de rest weg halen en die voorzien van camera s en bewaking dan die lui pakken als ze komen Met een buurtwacht en undercoffer beveiliging ben je wel voorgoed van ze af Jefrey uit Utrecht | 28-12-2016 21:54 uur

