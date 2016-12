Grote brand in toekomstige moskee Culemborg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 21:44 uur | update: 21:49 uur

Foto: Michiel van Beers

CULEMBORG - In Culemborg woedt een grote brand in het voormalige zwembad De Meer.



Het pand is afgelopen zomer verkocht voor 410.000 euro aan de Vereniging Islamische gemeenschap Culemborg. Die wil er een moskee van maken, meldt Omroep Gelderland.



De brand is van grote afstand te zien. De rook trekt richting het centrum van de stad. De brandweer adviseert bij stankoverlast om ramen en deuren te sluiten. Bij de brand komt mogelijk asbest vrij.



