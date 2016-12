Maaltijdbezorger geschept in Ondiep

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 28 december 2016, 21:56 uur | update: 21:56 uur

Foto: GinoPress

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Ondiep is een maaltijdbezorger aangereden door een auto. Dit gebeurde woensdagavond op de kruising van de Anton Geesinkstraat met de Hogelanden W.Z.



De jongen op de scooter kwam door de botsing ten val en raakte licht gewond. Hij is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



De schade aan beide voertuigen viel mee. De oorzaak van de aanrijding is onbekend.



