Flatwoningen Kanaleneiland ontruimd vanwege brand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 06:00 uur | update: 06:37 uur

Foto: Koen Laureij

UTRECHT - Op de Vasco Da Gamalaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is vannacht brand uitgebroken in een studentenwoning in een flatgebouw. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd.



De brandweer had de situatie snel onder controle. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken. Er was vooral sprake van veel rook. Na ongeveer een uur konden de omwonenden weer naar huis.



De flatwoning waar de band woedde, is voorlopig onbewoonbaar.



