Bijna miljoen bezoekers TivoliVredenburg

UTRECHT - Muziekcentrum TivoliVredenburg heeft een goed jaar achter de rug, schrijft het AD.



Meer dan 925.000 mensen bezochten een concert of gingen naar cafť Het Gegeven Paard. Het precieze aantal bezoekers zal nog hoger uitvallen omdat het deze week nog erg druk is. Vorig jaar kwamen 762.000 mensen naar TivoliVredenburg.



Directeur Frans Vreeke is zeer tevreden en voorspelt in de krant meer dan een miljoen bezoekers in 2017.



