Spoor van autobranden in Culemborg

donderdag 29 december 2016, 06:23 uur

Foto: Michiel van Beers

CULEMBORG - In Culemborg zijn in de nacht van woensdag op donderdag in korte tijd zes autobranden geweest.



Vijf branden woedden in de wijk Terweijde. Ook was er nog een autobrand in de Bloemenwijk.



Volgens de politie gaat het niet om branden die zijn overgeslagen van de ene auto naar de andere.



Woensdagavond ging een leegstaand zwembad in Culemborg nog in vlammen op. In het pand moet een moskee komen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.



Culemborg is niet onbekend met autobranden. In deze maand en ook eerder zijn verschillende auto's uitgebrand.





