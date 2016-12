Vuurwerkverkoop van start

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 06:43 uur | update: 06:50 uur

Foto: ANP

UTRECHT - De losse verkoop van vuurwerk begint vandaag. Ook kunnen liefhebbers van vuurpijlen, rotjes en duizendklappers hun bestellingen ophalen.



Daarna moeten ze zich nog tot Oudejaarsdag inhouden, want pas dan mogen ze hun aankopen de lucht inblazen.



Verslaggever Richard Grootbod is straks in De Meern om te kijken of er al liefhebbers in de rij staan voor het vuurwerk van Zena.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht