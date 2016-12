Motor Overvecht in brand gestoken

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 29 december 2016, 06:00 uur | update: 07:22 uur

UTRECHT - Op de Ankaradreef in Utrecht Overvecht is vannacht een motor in brand gevlogen.



De lowrider was niet meer te redden. Volgens de eigenaar stond de motor al sinds urenlang stil.



De politie heeft de brand in onderzoek en gaat uit van brandstichting.





