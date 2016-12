Nieuwe behandeling borstkanker in basispakket

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 07:25 uur | update: 07:41 uur

UTRECHT - Een nieuwe behandeling bij erfelijke borstkanker wordt vanaf 1 januari vergoed uit het basispakket van de

zorgverzekering. Omdat het gaat om een experimentele behandeling, laat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de behandeling voorwaardelijk toe tot het basispakket.



Het gaat om de behandeling van patiŽnten met zogeheten BRCA1-like, stadium III erfelijke borstkanker. Hierbij wordt de patiŽnt behandeld met een hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie. Het UMC Utrecht is een van de negen ziekenhuizen die meedoen aan deze studie.



De vergoeding geldt voor de duur van zes jaar en geldt voor patiŽnten met BRCA1-like borstkanker van 18 tot en met 65 jaar. Er is een budget voor van 4,4 miljoen euro.



Voorwaardelijke toelating gebeurt pas sinds 2012. Sindsdien is het vijftien keer voorgekomen. PatiŽnten krijgen zo toegang tot veelbelovende behandelingen en daardoor ontstaat ook inzicht in de effectiviteit en de kosten van de zorg. Na afloop van de periode valt de beslissing of een behandeling definitief wordt toegelaten.



