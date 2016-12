Opnieuw supersnelrechtzittingen na Oud en Nieuw

Door de nieuwsredactie geplaatst: donderdag 29 december 2016, 09:36 uur | update: 09:42 uur

Rond de jaarwisseling waren in Utrecht veel autobranden. Foto: ANP

UTRECHT - Mensen die zich tijdens de jaarwisseling misdragen, kunnen ook deze keer te maken krijgen met supersnelrecht. Alle rechtbanken, dus ook die in Utrecht, hebben hebben begin januari n of twee dagen ingeruimd voor supersnelrechtzittingen.



Daarbij staat een verdachte binnen drie tot zes dagen voor de rechter. Die bepaalt direct of de verdachte schuldig is en wat de straf wordt. Als het uitdraait op een celstraf, dan kan de dader die meteen uitzitten.



Alleen zaken die rechtstreeks met de oud-en-nieuwviering te maken hebben, zoals vuurwerkdelicten, komen voor supersnelrecht in aanmerking. Dergelijke zittingen worden vaker gehouden, bijvoorbeeld bij grote evenementen als Koningsdag of voetbalwedstrijden.



