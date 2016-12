YouTube-gamer Yarasky klaar voor grote liveshows in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 29 december 2016, 10:32 uur | update: 10:59 uur

Foto: Hillenaar Events

UTRECHT - YouTube-gamer Yarasky geeft vanavond en morgenavond een liveshow in de Jaarbeurs.



De internetsensatie geeft commentaar bij online computerspellen op zijn eigen kanaal. Hij is vooral bekend van de games Call of Duty en Grand Theft Auto.



Yarasky heeft bijna 500.000 volgers en meer dan 10 miljoen views. "Daardoor ontstond het idee om een live entertainment experience te organiseren in de kerstvakantie", zegt organisator Maroeska Bakker.



"Dit is nooit eerder in Nederland op deze manier gedaan. Het wordt heel bijzonder. Het is een unieke kans voor fans om hun held te ontmoeten en live in actie te zien."



Yarasky neemt zijn hele crew mee. "De bekende gezichten van zijn YouTube-kanaal zijn er allemaal bij", aldus Bakker.





