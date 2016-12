Banketstaafverkoper blijkt oplichter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 29 december 2016, 11:00 uur | update: 11:03 uur

Foto: ANP

OUDEWATER - Een bejaarde vrouw uit Oudewater is opgelicht door een iemand die haar zogenaamd een banketstaaf wilde verkopen.



De oplichtster belde woensdag rond 12.30 aan bij de vrouw die woont aan de Schoutdreef. Ze zei dat ze een banketstaaf wilde aanbieden en werd binnengelaten.



Het slachtoffer vroeg of de vrouw een kopje koffie wilde en terwijl ze die aan het zetten was zei de oplichtster dat ze was vergeten haar auto op slot te doen. Ze liep weg en kwam niet meer terug. Later ontdekte de Oudewaterse dat haar portemonnee weg was.



SIGNALEMENT

De vrouw is nog niet gepakt. Haar signalement: ongeveer 60 jaar oud, tussen de 1,65 en 1,70 meter lang, een normaal postuur en opvallend grote ogen. Ze droeg nette kleding en sprak goed Nederlands.



De politie benadrukt nogmaals om niet iedereen zomaar binnen te laten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht