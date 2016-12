Vrijwilligers druk met oliebollen bakken

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 11:32 uur | update: 11:32 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Verenigingen en vrijwilligers spekken deze dagen flink de kas door oliebollen te bakken. In heel de provincie zijn acties opgezet om de vette hap aan de man te brengen



Bij voetbalvereninging SCH '44 in Harmelen bijvoorbeeld. Daar zijn ze volgens voorzitter Gert Jan de Vos van topkwaliteit. "Het vet dat nu gebruikt wordt is nog maar de helft van wat het drie jaar terug was."



De oliebollenverkoop van SCH '44 loopt nog tot en met vrijdag. De opbrengst gaat naar de jeugd.†Net als bij jongerenkoor AriŽnza, van de Heilig Hartkerk in Maarssen.



Vrijwilligster Margo Koot: "Met de opbrengt kopen we weer nieuw bladmuziek voor het jongerenkoor. We bakken al ruim 25 jaar." De verkoop op oudjaarsdag gaat altijd erg hard.



VEENENDAAL

Wie in Veenendaal woont kan oliebollen kopen voor het goede doel bij de Veenendaalse harmonie Caecilia. "Mensen kunnen online een bestelformulier invullen", zegt initiatiefnemer Nelis Drost. "Dit jaar kunnen ze ook kiezen voor appelbeignets, daar was vorig jaar veel vraag naar."



WIJK BIJ DUURSTEDE

In Wijk bij Duurstede worden op vrijdag 30 december traditiegetrouw voor de Grote Kerk oliebollen verkocht. De opbrengst gaat naar het onderhoud van de kerk.



