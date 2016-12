Utrechter verstopt 15 kilo gevaarlijk vuurwerk in schuurtje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 11:31 uur | update: 11:38 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - In Utrecht is een man aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk.



Agenten zagen dat de 22-jarige Utrechter op de Omloop vuurwerk uit zijn auto gooide. Ze zetten hem in de Esdoornstraat aan de kant. In de auto bleek illegaal vuurwerk, onder andere nitraten, te liggen.



De politie breidde het onderzoek uit naar zijn woning. Daar bleek in een schuurtje nog eens 15 kilo illegaal vuurwerk te liggen. De man zit vast voor nader onderzoek.



