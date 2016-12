Utrechts bedrijf sluit dief opslagtanks in

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 11:29 uur | update: 11:48 uur

UTRECHT - In Utrecht is woensdagmiddag een man aangehouden die twee opslagtanks wilde stelen vanaf een bedrijventerrein.



De 27-jarige Utrechter reed met een auto het terrein aan de Westkanaaldijk op. Hij stopte en laadde een RVS opslagtank op een aanhanger achter zijn wagen. Personeel vertrouwde het niet. Toen bleek dat de man er niets te zoeken had, sloten ze het hek van het terrein zodat de verdachte niet weg kon rijden. De Utrechter rende daarop weg in de richting van Maarssen.



Agenten zochten in de omgeving en zagen de man op de Maarssensebrug lopen. Na een korte achtervolging te voet kon hij worden aangehouden.



Naast een opslagtank op de aanhanger, bleek er nog een in de auto te liggen.



