Amersfoortse tieners mishandeld en bekogeld met vuurwerk

VATHORST - Twee jongens uit Amersfoort van 15 en 16 jaar oud zijn woensdag mishandeld door een groepje leeftijdsgenoten. De daders gooiden onder meer met vuurwerk.



De slachtoffers liepen rond 20.20 uur over de Oude Veenweg in Vathorst toen een groep van vier jongens opeens vuurwerk naar hen begon te gooien. Daarna kreeg de 16-jarige ook enkele klappen.



De 15-jarige probeerde te helpen door zijn fiets naar de belagers te gooien. Dat moest hij bekopen met enkele schoppen.



De vier gingen er vervolgens vandoor op de fiets van het slachtoffer. Ze reden in de richting van het Park van de Tijden. De fiets werd teruggevonden op de Wezeperberg.



GEZOCHT

De politie heeft nog geprobeerd de vechtersbazen te vinden, maar dat is niet gelukt. Het gaat om vier jongens met een getinte huidskleur. Ze waren rond de 16 ŗ 17 jaar oud.



Eťn van hen was zo'n 1,85 meter lang en heeft een gezet postuur, een bol gezicht en volle lippen. Een andere verdachte is rond de 1,78 meter met een tenger postuur, aldus de politie.



Reacties van lezers Kijk dit bedoel ik nou met iedereen vuurwerkwerk laten afsteken er lopen hersenloze gasten rond, die zoiets doen en niet weten wat ze doen. Nou ouders toch nog even goed opvoeden. g uit Xx | 29-12-2016 12:45 uur

