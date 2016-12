Waar is de Dom?

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 12:14 uur | update: 12:22 uur

Foto: @torensutrecht

UTRECHT - De mist blijft donderdag lang hangen in de provincie Utrecht. Het KNMI heeft code geel afgegeven, want lokaal is zicht nog altijd minder dan 100 meter.



Het twitteraccount Torens Utrecht vraagt zich af waar de Dom is gebleven, want de trots van Utrecht was ook aan het begin van de middag nog altijd nauwelijks te zien door de dichte mist.





