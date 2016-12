NS-machinisten staken, aanzienlijke gevolgen voor verkeer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 13:44 uur | update: 13:57 uur

Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Boze treinmachinisten en conducteurs zijn van plan op woensdag 11 januari een "landelijk groot werkoverleg" te houden in Utrecht. Ze leggen waarschijnlijk aan het begin van de middag het werk enige tijd neer uit onvrede over onder meer de nieuwe dienstregeling.



Een woordvoerder van de machinisten verwacht "een veelvoud" van de "vierhonderd ŗ vijfhonderd NS'ers die meededen aan het vorige groot werkoverleg, eind oktober in Amsterdam. Ook voorziet hij aanzienlijke gevolgen voor het treinverkeer.



Het NS-personeel is vooral tegen het rijden op vaste trajecten. Dat zou leiden tot concentratieverlies. De NS heeft nieuwe roosters toegezegd, maar dat duurt de machinisten en conducteurs te lang. De werkschema's komen voor de machinisten in april en voor de conducteurs in juni.



De rechter verbood vorige week een staking door machinistenvakbond VVMC.



